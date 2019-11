Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Als wäre es das normalste der Welt klettert der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von einem neuen Jahreshoch zum nächsten, berichten die Analysten der Helaba.Mehrfach sei der DAX zuletzt nicht in der Lage gewesen, den Widerstand bei 13.177 Zählern deutlich hinter sich zu lassen. Gestern sei dies auf intraday-Basis gelungen. In der Spitze habe der deutsche Leitindex ein neues Jahreshoch bei 13.300 Zählern markiert. Damit sei die bei 13.330 Zählern verlaufende Expansionsmarke nahezu erreicht worden, bevor Teile der Gewinne wieder abgegeben worden seien. Letztgenannter Aspekt habe zur Ausbildung eines "Spinning Top" geführt. Derartige Tageskerzen und verschiedene Dojis würden in der Regel in Seitwärtsphasen oder am Ende von Trendbewegungen auftreten. Aktuell das Ende eines Trends davon ableiten zu wollen, wäre fahrlässig.Dennoch bleibe festzuhalten, dass die Häufung dieser Kerzen für eine Impulsbewegung mit einem Umfang von mehr als 1.400 Punkten in rund vier Wochen etwas merkwürdig anmute. Möglicherweise sei dies auch ein Grund, warum aktuell mit Blick auf die Aktienmärkte in den Medien häufiger von einem "Melt-up" die Rede sei. Zudem bleibe festzustellen, dass das Momentum bereits seit einigen Tagen rückläufig sei und verschiedene Oszillatoren, sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis negative Divergenzen aufweisen würden. (08.11.2019/ac/a/m)