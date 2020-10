Ausblick: Der DAX habe in den vergangenen Tagen bei 12.700 Punkten ein Gap in den Chart gerissen. Dieses Gap könnte heute geschlossen werden, denn es könnte eine sehr schwache Eröffnung folgen.



Die Long-Szenarien: Könne sich der Index über der 12.700 Punkte-Marke stabilisieren, wäre das ein bullisches Zeichen. In diesem Fall könnte der Index wieder über den EMA50 im Tageschart ansteigen. Ein Tagesschlusskurs über 13.000 Punkte wäre ein prozyklisches Kaufsignal mit dem Ziel, die 13.300 Punkte-Marke zu erreichen.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 12.500 Punkte dürfte für weiteren Abgabedruck sorgen, sodass wieder die 200-Tage-Linie bei 12.355 Punkten in den Blickpunkt der Anleger rücken werde. Ein Rückfall auf Tagesbasis unter 12.300 Punkte würde ein frisches Verkaufssignal liefern. (07.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte sich in den vergangenen Tagen wieder behaupten und war am Dienstag nahe dran, die runde 13.000 Punkte-Marke zu touchieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Tageshoch habe bei 12.966 Punkten gelegen. Nach dem Zwischentief bei 12.341 Punkten habe der Index also wieder 600 Punkte zulegen können. Die runde 13.000 Punkte-Marke sowie die 13.350 Punkte-Marke würden jedoch massive Widerstände liefern. Daher könne das Chartbild den Käufer noch nicht überzeugen. Da gestern die US-Indices im späten Handelsverlauf weggebrochen seien, werde es für den Bullen heute noch schwieriger, einen erneuten Angriff auf die runde 13.000 Punkte-Marke zu starten.