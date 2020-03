Der DAX steige im frühen Handel wieder über die 9.000-Punkte-Marke. Am Vortag habe der Leitindex bereits um zwei Prozent zugelegt. Spannend werde sein, ob sich der DAX nachhaltiger stabilisieren könne. In dem nun bereits vier Wochen währenden Corona-Crash, in dem er bis zum Vortag fast 5.000 Punkte oder knapp 37 Prozent eingebüßt habe, habe es immer wieder mal Anzeichen einer Stabilisierung gegeben. Diese sei dann aber meist wegen immer neuer Hiobsbotschaften schnell wieder passe gewesen.



Die HSBC-Analysten hätten argumentiert, der deutsche Aktienmarkt sei mittlerweile erheblich "überverkauft". So hätten beispielsweise alle 30 DAX-Titel auf Jahressicht prozentual zweistellige Verluste aufgewiesen. Rund die Hälfte der Schwergewichte komme gar auf Einbußen von mehr als 35 Prozent - ein absoluter Extremzustand.



Die angespannte Lage durch die Corona-Pandemie und die weltweiten Konjunktursorgen würden zwar eine nachhaltige Erholung verhindern. Die führenden Protagonisten und Entscheidungsträger rund um den Globus dürften allerdings weiter alles versuchen, die Ausbreitung des Virus und die Auswirkungen der Krise einzudämmen. Würden weitere Corona-Hiobsbotschaften ausbleiben, könnte es bei DAX und Co am Ende zumindest für einen stabilen Wochenschluss reichen.



Ob es in Deutschland zu einer bundesweiten Ausgangssperre kommen werde, um die Ausbreitung einzudämmen, werde vermutlich am Wochenende entschieden. Auch "Der Aktionär" rufe auf, soziale Kontakte möglichst zu meiden, um die Verbreitung des Virus maximal zu verlangsamen. (20.03.2020/ac/a/m)







