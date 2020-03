Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 17. Februar bei 13.795 Punkten im freien Fall, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausblick: Der DAX befinde sich in einem steilen Abwärtstrend mit hoher Abwärtsdynamik. Aufwärtskorrekturen seien jederzeit möglich und dürften nach dem langen Kursrutsch auch kräftig ausfallen. In Folge der Coronavirus-Pandemie sei in den kommenden Wochen aber eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.Die Short-Szenarien: Der DAX gebe weiter nach und falle im Verlauf auch unter die massive Unterstützung von 8.100/ 8.000 Punkten. In diesem Fall dürfte sich direkt weitere Abwärtsdynamik entwickeln und ein Kursrückgang bis 7.500 und 7.000 Punkte erfolgen. (17.03.2020/ac/a/m)