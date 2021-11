Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings deute die Konsolidierung der Vortage auch auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hin. Hintergrund sei der genannte Fibonacci-Fächer im Monatschart.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle erneut am Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten ab, wie bereits in den Vormonaten. Darauf könnte auch die Lage im S&P 500 im Tageschart hindeuten. Der S&P 500 sei aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen und am Vortag nach einem kurzen Anstieg an der unteren Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt. Komme der S&P 500 unter Druck, hätte dies auch Auswirkungen auf den DAX. Ein erstes direktes Signal im DAX für fallende Kurse wäre ein Kursrückgang unter den 10er EMA im Tageschart.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und sich über dem 10er EMA halten. Solange der DAX über dem 10er EMA notiere, sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Gelinge ein Ausbruch über den Fibonacci-Fächer, würde ein langfristiges Stärkesignal generiert werden. (16.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und hat im Tageshoch 16.149 Punkte markiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit habe der Index exakt den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart erreicht. Hier sei der DAX in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt und habe im September schließlich eine Abwärtskorrektur eingeleitet, die bis zum 10er EMA im Monatschart gelaufen sei. Hier habe sich der Wert dann fangen und im Oktober erneut hochziehen können. Der Index sei am Vortag nahe am Tageshoch bei 16.148 Punkten aus dem Handel gegangen und notiere im frühen vorbörslichen Handel am heutigen Dienstag im Bereich von 16.130 Punkten etwas tiefer. Ob diesmal ein Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer im Monatschart gelinge?