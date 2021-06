Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX übergeordnet und kurzfristig weiterhin intakt.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und damit kurzfristig Stärke zeigen. In der Folge wäre dann dem Aufwärtstrendfolgend ein erneuter Kursanstieg über das Verlaufshoch bei 15.732 Punkten zu erwarten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 15.800 Punkte, gefolgt von der runden Marke von 16.000 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke nachhaltig unter den 10er EMA ab und nehme dann Kurs auf den 50er EMA, der bisher die Auffangmarke bei stärkeren Abwärtskorrekturen gebildet habe. Gehe es weiter tiefer, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals das nächste Anlaufziel. (10.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend und verläuft dabei seit November in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen würden dabei weitgehend leicht unter dem 10er EMA, in der Extension im Bereich des 50er EMA auslaufen. Im Monatschart verlaufe der DAX direkt am oberen Fibonacci-Fächer, der einen massiven Widerstand bilde. Die Luft sei daher für den DAX nach dem langen Anstieg aktuell sehr dünn. Dabei sei auch auf den US-Index S&P 500 zu achten, der als Taktgeber für den DAX gelte und sich im Wochenchart an der oberen Begrenzung eines über zehn Jahre alten Trendkanals befinde. Auch hier drohe ein Abprall nach unten, was dann auch den DAX weiter unter Druck bringen könnte. Aktuell befinde sich der DAX im Tageschart wieder am wichtigen 10er EMA.