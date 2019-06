Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das am vergangenen Donnerstag um wenige Zähler ausgebaute neue Jahreshoch (12.438 Punkte) hat dem DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher kein Glück gebracht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seither würden sich die deutschen Standardwerte mit Gewinnmitnahmen konfrontiert sehen. Dabei habe das Aktienbarometer gestern das alte Allzeithoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten wieder preisgeben müssen. In der Konsequenz sei eine gewisse Doppeltopgefahr - definiert durch die beiden jüngsten Hochs bei 12.436/12.438 Punkten - nicht zu leugnen. Die Vorgaben würden heute zudem eine schwächere Eröffnung erwarten lassen. Die nächste wichtige Haltezone ergebe sich nun durch die Kreuzunterstützung aus zwei Trendlinien sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 12.132/12.123/12.117 Punkten). Abseits dieser kurzfristigen Analyse bleibe es unter langfristigen Gesichtspunkten bei den gestern skizzierten großen Leitplanken bei gut 12.400 Punkten auf der Ober- bzw. 11.600 Punkten auf der Unterseite. Zur Erinnerung: Die letzten drei Monate habe der DAX® hier jeweils nahezu deckungsgleiche Monatshochs und -tiefs ausgebildet. Die untere Schlüsselmarke harmoniere zudem bestens mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 11.602 Punkten). (25.06.2019/ac/a/m)

