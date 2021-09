Ausblick: Bei weiteren Abgaben könnte der DAX dann Kurs auf den 50er EMA nehmen und möglicherweise einen Richtungsentscheid treffen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er EMA im Tageschart halten und hier erneut nach oben abprallen. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Hochlauf bis zum 10er EMA im Tageschart zu rechnen. Gehe es weiter höher, wäre der Widerstandsbereich um 16.000 Punkte die nächste Anlaufzone. Aber erst mit einem Durchbruch über den Fibonacci-Fächer im Monatschart würde sich die Lage für die Bullen nachhaltig aufhellen.



Die Short-Szenarien: Der DAX gebe weiter nach und falle auch unter den 50er EMA im Tageschart. In diesem Fall wäre zunächst mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 15.300 Punkten und tiefer zur runden Marke von 15.000 Punkten zu rechnen. (02.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit April in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Grund dafür liege im oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart. Hier gelinge dem DAX seit April kein Ausbruch nach oben. Die jeweiligen Monatshochs seien direkt im Bereich des Fibonacci-Fächers erreicht worden. Mit dem neuen Monat September sei der Fibonacci-Fächer wieder etwas angestiegen und räume dem DAX damit etwas mehr Luft ein. An der Lage ändere sich aber nichts, solange kein Ausbruch über den Fibonacci-Fächer gelinge, oder ein Kursrutsch unter den 50er EMA im Tageschart erfolge, der in den vergangenen Monaten stets also solide Unterstützung gedient habe. Am Vortag sei der DAX mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Setze sich die Schwäche auch am heutigen Donnerstag weiter fort?