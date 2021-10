Ausblick: Bullen und Bären seien beim DAX weiter im Clinch und dürften in Kürze eine übergeordnete Richtungsentscheidung durchsetzen. Die Vorteile lägen weiter bei den Verkäufern.



Die Short-Szenarien: Solange der DAX nicht deutlich über 15.350 Punkte steigen könne, sei eine weitere Verkaufswelle zu erwarten, die diesmal deutlich unter 15.048 und 14.961 Punkte reichen dürfte. Das nächste Abwärtsziel des Index läge aktuell bei 14.795 Punkten. Sollte die dort liegende Unterstützung bei 14.804 Punkten letztlich auch unterschritten werden, stünde ein Einbruch bis 14.600 Punkte an.



Die Long-Szenarien: Ein Sprung über 15.350 Punkte hätte dagegen eine Fortsetzung der Erholung bis 15.423 und 15.501 Punkte zur Folge. An dieser Stelle könnten die Verkäufer wieder zuschlagen. Sollte der DAX aber diese Hürde aus dem Weg räumen, stünde ein Anstieg bis an das Zwischenhoch bei 15.704 Punkten an. (04.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Anfang September brach der DAX unter die mittelfristige, bis an das Tief des Corona-Crashs reichende Aufwärtstrendlinie und setzte zunächst an den Support bei 15.501 Punkten zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer kurzen Erholungsphase, in der es nicht gelungen habe, den Widerstand bei 15.810 Punkten zu überschreiten, sei der Index wieder unter Druck gekommen und in einer massiven Verkaufswelle bis 15.048 Punkte eingebrochen. Die Marke habe nicht nur verteidigt, sondern auch für einen starken Konter genutzt werden können. Dieser sei entlang der Unterseite einer weiteren unterschrittenen Aufwärtstrendlinie verlaufen und bei 15.700 Punkten gestoppt. In der vergangenen Woche habe sich eine weitere Verkaufswelle Bahn gebrochen, die den Index erneut an das Monatstief und bereits kurz darunter gedrückt habe, ehe eine erneute Erholung gestartet sei.