Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Nach dem langsamen Anstieg über das bis dahingültige Allzeithoch bei 15.501 Punkten zog der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Ende Mai weiter gen Norden und erreichte das Kursziel bei 15.700 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Diese Marke sei Anfang der vergangenen Woche überschritten und der Höchstwert auf 15.802 Punkte geschraubt worden. Allerdings hätten die Bullen danach etwas die Kräfte verlassen und der Index habe langsam an die kleinere Unterstützung bei 15.650 Punkten zurückgesetzt. Am Freitag sei es dann aber zum Bruch der Wochentiefs und damit zu einemersten nennenswerten Abverkauf gekommen, der den DAX direkt unter das alte Hoch bei 15.501 Punkten und an die beiden mittelfristigen Aufwärtstrendlinien gedrückt habe.



Ausblick: Zunächst sei mit einer Fortsetzung der Korrektur zurechnen. Ob den Bullen danach ein weiterer Konter gelinge, müsse abgewartet werden. Die Short-Szenarien: Kurzfristig könnte es zum Wochenauftakt gleich unter die Trendlinien im Bereich von 15.400 Punkten gehen und der Index bis 15.200 Punkte abverkauft werden. Hier könnte eine Erholung starten. Allerdings dürfte im Anschluss auch diese Marke unterschritten werden und der DAX bis an die wichtige Unterstützung bei 14.961 Punkten fallen. Werde diese Marke auch unterschritten, wäre nur die Haltemarke bei 14.804 Punkten noch geeignet, einen Einbruch bis 14.600 Punkte aufzuhalten. Die Long-Szenarien: Sollten die Aufwärtstrendlinien dagegen verteidigt werden und der DAX wieder über 15.501 Punkte steigen, wäre der Weg für eine vorübergehende Erholung bis15.600 Punkte frei. Auf diesem Niveau könnten die Bären aber wieder zuschlagen und den nächsten Kursrückgang auslösen. Sollte die Hürde dagegen überschritten werden, stünde ein Angriff auf das Rekordhoch an. (21.06.2021/ac/a/m)



