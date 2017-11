Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den an den letzten beiden Tagen thematisierten Belastungsfaktoren - Stichwort: "bearish engulfing" und Rückfall unter das obere Bollinger Band (akt. bei 13.556 Punkten) - musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern Tribut zollen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei hätten die deutschen Standardwerte die erste der beiden zuletzt als Unterstützungen ins Feld geführten Kurslücken bereits geschlossen. Die ab Mittag aufkommende Kursschwäche schlage sich auch in den quantitativen Indikatoren nieder. So habe beispielsweise der RSI seinen oberen Extrembereich nach unten verlassen. Im Verlauf des Oszillators sei dadurch gleichzeitig eine Topbildung vervollständigt worden. Auch beim trendfolgenden MACD sei gestern ein neues Ausstiegssignal entstanden. In der Konsequenz bleibe der Fokus auf möglichen Rückzugsbereichen. Die Analysten würden in den nächsten Tagen ein vollständiges Schließen der zweiten Kurslücke (untere Gapkante bei 13.145 Punkten) erwarten. Danach stecke die Kombination aus der 38-Tage-Linie (akt. Bei 12.969 Punkten), dem ehemaligen Rekordhoch vom Juni (12.952 Punkte) und den verschiedenen Tiefs bei gut 12.900 Punkten die nächste wichtige Unterstützungszone ab.

(10.11.2017/ac/a/m)