Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Erneutes "bullish engulfing" unterstreicht die Ambitionen der DAX®-Bullen (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Darüber hinaus habe sich der Aufwärtstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 12.001 Punkten) als Sprungbrett erwiesen, um das beschriebene konstruktive Candlestickmuster auszuprägen. In diesem Umfeld dürfte ein Überwinden des gestrigen Tageshochs (12.276 Punkte) als Katalysator für den jüngsten Erholungsimpuls dienen. Ein erstes Anlaufziel stecke im Erfolgsfall das Abwärtsgap vom 1. März bei 12.388/12.418 Punkten ab. Danach definiere das jüngste Verlaufshoch bei 12.601 Punkten die nächste Hürde. Rückenwind komme dabei von den positiven Divergenzen seitens des RSI und des MACD sowie von der aktuellen Konstellation im Rahmen des "HSBC Trendkompass".



Gemessen an den objektiven Kriterien der Relativen Stärke (Levy) und des Momentums (vier Wochen) befinde sich nur ein DAX®-Titel in einem Aufwärtstrend - ein Extremwert, der eine Aufwärtsreaktion begünstige. Unter strategischen Aspekten müssen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt allerdings auf das gestern erfolgte negative Schnittmuster zwischen den Glättungslinien der letzten 38 und 200 Tage (akt. bei 12.707 bzw. 12.723 Punkten) hinweisen. Nicht zuletzt deshalb besitze der eingeläutete Erholungsimpuls (bisher) lediglich den Charakter einer technischen Gegenbewegung. (08.03.2018/ac/a/m)