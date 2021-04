Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag bei 15.311 Zählern ein weiteres Rekordhoch markierte, schwächelt der Index etwas - zumindest kurzfristig, so die Analysten der Helaba.



Einerseits könne unterstellt werden, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei, andererseits sei der zuletzt vollzogene Anstieg aus technischer Sicht keineswegs idealtypisch verlaufen. Zu bemängeln gewesen seien die unterdurchschnittlichen Umsätze, bei steigenden Kursen sollten diese deutlich zunehmen, die mangelhafte Schwungkraft und nicht zuletzt seien immer wieder negative Divergenzen auszumachen gewesen. Bemerkenswert sei zudem, dass lediglich sechs DAX-Werte weniger als drei Prozent vom jeweiligen 52-Wochenhoch entfernt seien. Auch dieser Aspekt lasse Zweifel an der Nachhaltigkeit des letzten Anstiegs aufkommen, zumal seitens der saisonalen Muster häufig beobachtet werden könne, dass der April zu den starken Monaten zähle, bevor im Mai die Karten möglicherweise neu gemischt würden. Die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away" werde in diesem Zusammenhang immer wieder gerne ins Spiel gebracht.



Die Möglichkeit zur Ausbildung einer oberen Wendeformation bestehe weiterhin. Insofern erscheine es ratsam, kurzfristig die Risiken höher zu gewichten. Supports seien bei 15.114, 15.028, 14.971 und 14.902 Zählern zu finden. (09.04.2021/ac/a/m)

