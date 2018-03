Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Innerhalb eines Abwärtstrends fallen Erholungsbewegungen in Relation zu den Abwärtsimpulsen häufig relativ gering aus, dies ist derzeit auch auf den DAX zutreffend, so die Analysten der Helaba.CharttechnikAuf die lange Abwärtskerze vom Freitag sei gestern eine weitere gefolgt. Damit einhergehend sei ein neues Jahrestief bei 11.726 Zählern markiert worden. Derartige, neue Lows würden als prozyklisches Signal gelten. Hoffnungen auf eine temporäre Erholungsbewegung seien dennoch berechtigt. So habe eine Reihe von Indikatoren begonnen, einen leichten Richtungswechsel (nach oben) zu vollziehen. Insgesamt sei der deutsche Leitindex zuletzt deutlich überverkauft gewesen. Eine erste Hürde für den Erholungsimpuls stelle die Marke von 11.969 Zählern dar. Auf diese entfalle eine Strukturprojektion. Weitere beachtenswerte Levels würden sich bei 12.003, 12.053, 12.092 und 12.185 finden. (27.03.2018/ac/a/m)