An die Spitze der 30 größten deutschen Aktienunternehmen hätten die Aktien der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) (+2,5%) gestanden. Inzwischen habe sich der DAX von seinem in der letzten Woche markierten Impulstief um etwa 250 Punkte entfernt. Trotz dieses Anstiegs sollten die Belastungsfaktoren nicht außer Acht gelassen werden. Zwar habe die Entscheidung der Ratingagentur Moody's, sich bei der drohenden Abstufung der Bonität Italiens mehr Zeit zu lassen, für Entspannung gesorgt, die Haushaltspläne Italiens sowie Sorgen vor einer Emerging-Markets-Krise könnten aber schnell wieder zum Thema werden und die Risikobereitschaft schwächen. Erste Indikationen würden auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen.



Der DAX habe weiter zugelegt und das bei 12.413 Punkten liegende 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung von Ende Juli bis Mitte August zeitweise überschritten. Sollten diese Marke und auch das Hoch vom 15. August bei 12.461 auf Tagesschlusskurs überwunden werden, würde sich der technische Ausblick aufhellen und Kurspotenzial bis in den Bereich 12.572 bis 12.612 eröffnen. Hier lägen ehemalige Hochs und Tiefs, die 55- und 100-Tagelinien sowie das 61,8%-Retracement der genannten Abwärtsbewegung. Klare Hinweise auf eine derartige Befestigung gebe es nicht, wenngleich sich das technische Bild im Tageschart etwas aufgehellt habe.



Das MACD-Kaufsignal stehe aber aus und das Kursmomentum sei noch immer negativ. Zudem sei das Abwärtsszenario im Wochenchart intakt. Stabilisierungsansätze würden sich in diesem Zeitfenster nicht lokalisieren lassen. Daher gehen die Analysten der Helaba bislang davon aus, dass die jüngste Erholung als Korrektur zu verstehen ist und das Bild übergeordnet negativ zu werten ist. (22.08.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die von US-Präsident Trump geäußerte Kritik am Kurs der US-Notenbank hat die Stimmung am Aktienmarkt ebenso wenig belastet wie die von ihm gedämpften Hoffnungen, die sich Marktteilnehmer in Bezug auf die anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China gemacht haben, berichten die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten zugelegt, hätten zum Ende des Handels einen Teil der Gewinne aber wieder abgeben. Sie hätten den Tag mit Zuwächsen von 0,4% bzw. 0,1% beendet. Erneut seien es die Anteilsscheine vom DAX-Schwergewicht Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) gewesen, die den Index in die Höhe getrieben hätten. Positive Analysten-Kommentare hätten den Chemieriesen zu einem Plus von 1,7% verholfen.