Ausblick: Die Dynamik der jüngsten Aufwärtsbewegung lasse darauf schließen, dass der DAX möglicherweise bei 10.585 Punkten ein wichtiges, mehrwöchiges Tief habe ausbilden können. Jetzt wäre sogar eine bullishe Trendwende möglich.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 10.850 Punkten habe der Index jetzt die Chance, bis an die Widerstandsmarken bei 11.009 und 11.051 Punkten anzusteigen. Dort wäre mit einer stärkeren Gegenbewegung zu rechnen. Sollte die Käuferseite diese Hürden jedoch ebenfalls überwinden, wäre ein weiteres bullishes Signal aktiv und eine Kaufwelle bis 11.150 und 11.300 Punkte möglich.



Die Short-Szenarien: Setze der DAX dagegen vom aktuellen Niveau aus unter die 10.850 Punkte-Marke zurück, wäre die Erholung vorübergehend unterbrochen. In diesem Fall sollte man sich auf eine Korrektur bis 10.762 Punkte einstellen. An dieser untergeordneten Unterstützung könnte der Index jedoch wieder in Richtung der 11.009 Punkte-Marke steigen. Werde die Unterstützung bei 10.762 Punkten dagegen unterschritten, käme es zu einem weiteren Rückfall auf 10.585 Punkte. (13.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Rückfall unter die Unterstützung bei 11.430 Punkten Anfang Dezember, befand sich der DAX in einer weiteren steilen Verkaufswelle, die den Wert innerhalb weniger Tage unter die Unterstützungen bei 11.150 und 11.009 Punkten drückte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Kurze Zeit später sei bereits die Haltemarke bei 10.850 Punkten attackiert und unterschritten worden. In der Folge sei der Index in dieser Woche bis 10.585 Punkte eingebrochen. Damit habe der Wert fast das anvisierte mittelfristige Kursziel bei 10.550 Punkten erreicht. Kurz vor der Marke sei es den Bullen gelungen, den Index zu stabilisieren und eine steile Erholung einzuleiten. Diese habe den Wert im gestrigen Handel bereits wieder deutlich über die frühere Unterstützung bei 10.850 Punkten geführt.