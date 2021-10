Ausblick: Die Erholung beim DAX sei enorm. Dennoch erreiche sie jetzt eine Kursregion, an der der Index wieder nach Süden abdrehen könne. Der Abwärtstrend an sich sei nämlich noch nicht überwunden.



Die Short-Szenarien: Bei einem Rückfall unter die Abwärtstrendlinie könnte zunächst eine Korrektur bis 15.300 Punkte einsetzen, dort aber wieder auf Käufer treffen. Sollte der Index dagegen unter die Marke fallen, wäre ein Abverkauf bis 15.150 und 15.109 Punkte zu erwarten. Bliebe dort eine Erholung aus, käme es bereits zu Verlusten bis 15.048 Punkten.



Die Long-Szenarien: Könne der Index dagegen nachhaltig über 15.600 Punkte ausbrechen, dürfte in den nächsten Tagen das Zwischenhoch bei 15.704 Punkten erreicht werden. Dort sollte man sich auf eine weitere Abwärtsbewegung einstellen. Darüber stünde aber bereits eine Kaufwelle bis 15.810 Punkte an. (18.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit 16.030 Punkten markierte der DAX Anfang August ein neues Allzeithoch, setzte jedoch im Anschluss unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 15.423 Punkten zurück und brach in der Folge sogar schon bis unter 15.048 Punkte ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings habe sich Mitte September ein weiterer Anstieg angeschlossen, der diesmal an der Unterseite der Trendlinie geendet habe. In einer zweiten großen Verkaufswelle habe der Index anschließend auch unter 14.961 Punkte zurückgesetzt und erst bei 14.800 Punkten einen Boden ausbilden können. Dieser sei aber gleich durch einen massiven Anstieg bestätigt und in der letzten Woche sowohl das Zwischenhoch bei 15.267 Punkten, als auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen worden.