Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Die im März 2018 anlaufende Erholung führte den DAX Index (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis zur 13.204 Punkte-Marke, bevor dort ab Mitte Mai ein Rücksetzer startete, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Der Wert habe sich im Bereich der 12.640-Punkte-Marke fangen und schnell stabilisieren können. Ein dynamischer Ausbruch über die 12.918-Punkte-Marke habe sich Mitte Juni nicht vollständig durchgesetzt. Ausgehend von den 13.204 Punkten sei der Wert schnell zurückgerutscht und durch die bei 12.548 Punkten liegende Unterstützung gefallen. Das in diesem Zuge ausgebildete Doppelhoch habe bis zum längerfristigen Aufwärtstrend geführt, auf welchem eine Erholung eingesetzt habe. Innerhalb dieses Anstiegs habe der DAX die Ausbruchsmarke des Doppelhochs wieder erreicht.



Im DAX müsse sich erweisen, ob sich das kleine Doppelhoch durchsetze. Dies könnte eine noch größere Trendwende einleiten oder die Notierungen oberhalb des Aufwärtstrends wieder verstärkt nach oben schieben. Die Long-Szenarien: Gelinge der Ausbruch über die 12.640-Punkte-Marke, wäre ein neues Kaufsignal möglich. Kursgewinne bis zur 12.918-Punkte-Marke und anschließend zum Abwärtstrend bei 13.100 Punkten könnten möglich werden. Um den Weg nach oben mittelfristig frei zu machen, müsste es über die 13.204-Punkte-Marke hinausgehen. Die Short-Szenarien: Kippe der DAX erneut im Einzugsbereich der 12.548-Punkte-Marke nach unten ab, könnte das Doppelhoch der Vorwochen bestätigt werden. In diesem Fall bestehe die Gefahr, aus dem Aufwärtstrend zu fallen. Sollte der Index unter die 12.104-Punkte-Marke fallen, wäre ein weiteres bearishes Signal möglich. Abgaben bis in den Bereich der 11.726-Punkte-Marke könnten die Folge sein. (11.07.2018/ac/a/m)