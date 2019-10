Die Blicke würden aber auch weiterhin auf den Handelsstreit gerichtet sein. Vermeintliche Entspannungsanzeichen seien postwendend - sowohl von der einen als auch von der anderen Seite - negiert worden. Zudem hätten zuletzt Berichte die Runde gemacht, wonach US-Investitionen in China beschränkt werden könnten. Auf dieser Basis seien die Chancen auf eine schnelle Einigung wohl eher gering.



Hierzulande starte die Berichtssaison. Den Anfang würden SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) machen. Im Wochenverlauf würden BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) folgen. Auch in den USA stünden weitere Unternehmensergebnisse auf der Agenda.



Auf das "Gravestone Doji" am Donnerstag sei am Freitag ein negativ zu wertendes, weiteres Doji gefolgt. Damit zeichne sich eine temporäre Wendeformation des DAX ab, wenngleich diese noch auf wackeligen Beinen stehe. Für eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit gelte es einen Rutsch unter die Projektionsmarken bei 12.620/12.597 Zählern abzuwarten. Komme es dazu, würde gleichzeitig das wichtige Retracement bei 12.653 Punkten herausgenommen. Die ersten Kursziele wären dann bei 12.554, 12.519, 12.505 und 12.444 Zähler zu finden. Insgesamt falle auf, dass das Momentum seit geraumer Zeit zu wünschen übrig lasse. Damit einhergehend nehme auch die Gefahr zu, dass sich das Hoch bei 12.814 als Fraktal erweise. Sollte heute eine Tageskerze mit tieferen Hochs und Tiefs (verglichen mit der Vortageskerze) folgen, wäre dies der Fall. Auf der Oberseite bleibe der Spielraum kurzfristig überschaubar. (21.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handel am deutschen Aktienmarkt wurde am Freitag einerseits von neuen Unsicherheiten mit Blick auf die Brexit-Abstimmung im britischen Parlament und andererseits vom kleinen Verfalltermin an der Eurex beeinflusst, berichten die Analysten der Helaba.Auffallend sei gewesen, dass nach dem Settlement die Kurse verstärkt unter Abgabedruck geraten seien. Entsprechend liege die Vermutung nahe, dass das Bild bis zu diesem Zeitpunkt verzerrt gewesen sei. Heute werde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten, obwohl das britische Parlament die Entscheidung über den Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson verschoben habe. Zudem hätten die Abgeordneten für einen Antrag gestimmt, der vorsehe, dass eine Entscheidung vertagt werde, bis ein entsprechendes Ratifizierungsgesetz verabschiedet worden sei. Möglicherweise würden die Abgeordneten bereits heute im Unterhaus über den zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelten Deal abstimmen.