Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Pullbackbewegung beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zieht sich in die Länge, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das DAX Niveau 12.766, also die 200 Tage Linie (der Form SMA) des Tageskerzencharts sei wieder unterschritten worden. Die Horizontalunterstützung 12.750 sei unterschritten worden. Beides per Tagesschluss.



Das Chartbild habe sich unter 12.766/12.750 eine ganze Stufe eingetrübt. Der DAX beginne heute deutlich schwächer, bei ca. 12.666, nach einem Tagesschluss von gestern bei 12.737. Unterstützung des Tages sei 12.670/12.660. Wenn es ein Pullback sein solle, der seit 12.887 zu sehen sei, müsse er bei 12.670/12.660 enden. Alles, was tiefer gehe als 12.670/12.660, wäre untypisch und würde große Zweifel bezüglich der Kraft der Bullen hinterlassen, den DAX erneut nach oben zu befördern. Widerstand des Tages sei 12.780. Nach Stundenschluss über 12.780 ergebe sich Anstiegsspielraum bis zum Vorwochenhoch 12.887. Unter 12.538 gäbe es klare Verkaufssignale für das Ziel 12.100/12.000. (02.08.2018/ac/a/m)