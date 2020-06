Ausblick: Die Bullen hätten weiterhin die besseren Karten, doch kurzfristig könnte der Index weiter nach unten rutschen. Da die Bullen sich jedoch ein großes Polster erwirtschaftet hätten, würden noch keine handfesten Verkaufssignale drohen.



Die Long-Szenarien: Weitere Gewinnmitnahmen könnten heute folgen. Ein Test des Wochentiefs bei 12.200 Punkten sei denkbar. Dort könnte der Index allerdings direkt wieder nach oben drehen. Ein Anstieg über 12.650 Punkte könnte ein Kursziel bei 13.000 Punkten triggern.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 12.200 Punkte würde Schwäche bedeuten. Doch ein erstes kleines Verkaufssignal drohe erst unterhalb von 11.800 Punkten. In diesem Fall könnte ein Rutsch bis zur 11.500 Punkte-Marke erfolgen. (24.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte nach einem schwachen Wochenbeginn Stärke aufbauen, denn der Index hat gestern zeitweise wieder die 12.600 Punkte-Marke zurückerobert, nachdem der Wochenstart unter 12.200 Punkten stattfand, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dieser 400-Punkte-Rally in zwei Tagen hätten die Marktteilnehmer gestern im Tagesverlauf jedoch Gewinne mitgenommen. Zufall sei das Hoch bei 12.616 sicher nicht gewesen, denn dort sei eine ehemalige Widerstandslinie verlaufen, die bereits schon zuletzt gute Dienste verrichtet habe. In den letzten Handelstagen habe der DAX wiederholt an der Trendkanaloberkante touchiert und sei auch gestern nahezu exakt an dieser Linie abgeprallt. Zur Schlussglocke habe der Index bei 12.523 Punkten gestanden.