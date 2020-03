Seitens der EZB (Schnabel) sei zu hören gewesen, dass die Geldpolitik die Krise nicht allein beheben könne. Eine starke fiskalische Antwort, idealerweise auf europäischer Ebene, würde benötigt. Die EZB selbst trete entschlossen auf. In der Nacht auf Donnerstag sei ein massives Notkaufprogramm für Anleihen beschlossen worden. Dieses habe ein Volumen von 750 Milliarden Euro und solle sich auf Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft beziehen. Die EZB stehe bereit, wenn nötig das Programm auszuweiten, beendet werde es, wenn der EZB-Rat die Coronakrise für bewältigt halte. Nachdem an den Börsen in Frankreich, Spanien, Italien und Belgien bereits Leerverkäufe ganz oder teilweise untersagt worden seien, habe gestern auch die Finanzmarktaufsicht der Wiener Börse nachgezogen. Das Short-Selling sei zunächst für einen Monat verboten worden. Die aktuellen Indikationen würden heute auf einen schwächeren Handelsauftakt des DAX hindeuten.



Der DAX sei zuletzt nicht in der Lage gewesen, die Supportmarke bei 8.631 Zählern zu verteidigen. Dies sei vor allem interessant, nachdem der Index zuvor an der Strukturzone von 8.989/9.168 Zählern gescheitert sei. Die Trends auf allen Zeitebenen würden weiter nach unten zeigen, ohne dass auch nur ansatzweise Entspannungssignale auszumachen wären. Die Anzahl von DAX-Aktien, bei welchen die 50- unter der 200-Tagelinie notiere, habe sich von 13 am Montag auf mittlerweile 17 erhöht. Damit sei die Tendenz weiter steigend, was auch mit Blick auf den Gesamtmarkt eine nicht unerhebliche Erkenntnis darstelle. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass derartige Eintrübungen der strukturellen Konstellation meist einen nachhaltigen Charakter aufgewiesen hätten.



Unterstützungen würden sich bei 8.104, 8.000, 7.960, 7.898 und 7.767 Zählern definieren lassen. Insbesondere die letztgenannten Marken hätten einen besonders großen Stellenwert. Der Blick auf den Wochenchart verdeutliche dies, insbesondere da eine große Strukturbewegung mit dem Erreichen der Marken komplettiert würde. Auch die Entwicklung rund um den 576-Wochen-Fractal-Average sei spannend. Dieser verlaufe aktuell bei 9.202 Zählern und ein Verkaufssignal drohe ausgelöst zu werden. Letztmals sei der Durchschnitt im September 2011 unterschritten worden, der Gegenimpuls sei im Oktober 2011 bei einem Indexstand von 5.360 Zählern erfolgt. Es werde spannend zu sehen sein, ob sich das Muster in Form eines schnellen Rebound aktuell wiederhole. (19.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Fester Dienstag, schwache Woche" lautet eine alte Börsenweisheit. Diese könnte sich aktuell bewahrheiten, nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag mit einem Plus aus dem Handel ging und bereits gestern wieder deutlich nachgab, berichten die Analysten der Helaba.Die Vola, gemessen auf Basis des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) sei von 78,49 auf 82,22 geklettert. Im Zuge der aktuell am Markt herrschenden Unsicherheiten und immer weitreichender Corona-Maßnahmen sei dies kaum verwunderlich. Die Erwartung des RKI, dass mit einer schnellen Ausweitung der Epidemie zu rechnen sei - "wir haben ein exponentielles Wachstum" - habe ebenso dazu beigetragen, wie die in verschiedenen Bereichen deutlich sichtbaren Spuren. Gute Beispiele seien die Entwicklung bei den Airlines oder die Autoproduktion in Europa, welche mittlerweile weitgehend stehe.