Der DAX habe den 50er-EMA bisher verteidigen können, womit trotz der Seitwärtsphase von weiter steigenden Kursen auszugehen gewesen sei. Könne sich der Index nun über dem fallenden Trendkanal halten, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 13.313 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX habe die vorherige lange Seitwärtsbewegung nutzen können, um neue Kraft für einen weiteren Kursanstieg zu sammeln. Über 13.100 Punkten würde das nächste Kursziel auf 13.313 Punkte lauten. Darüber dürfte der DAX die letzte noch offene Kurslücke auf der Oberseite bei 13.500 Punkten ansteuern. Gehe es noch weiter höher, dürften die Bullen schließlich das Allzeithoch bei 13.795 Punkten anlaufen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die Gewinne vom Vortag nicht halten und bröckle im weiteren Verlauf wieder nach unten ab. Das erste Ziel der Bären wäre dann die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 12.911 Punkten. Gehe es weiter tiefer, dürfte der 50er-EMA wie bereits zuvor den Bären Einhalt gebieten und den Abwärtsdruck beenden. Erst bei einem Durchbruch unter den 50er-EMA würde sich die Lage für den DAX deutlich eintrüben und ein Rücklauf bis zum 200er-EMA bei aktuell 12.141 Punkten zu erwarten sein. (25.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Vortag mit einer Aufwärtskurslücke in die neue Handelswoche starten und direkt bei 12.945 Punkten in den Handel starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Freitag habe der DAX per Handelsschluss noch deutlich tiefer bei 12.764 Punkten notiert. Im weiteren Handelsverlauf habe der DAX dann direkt zulegen und auch die runde Marke von 13.000 Punkten überspringen können. Zur Schlussglocke habe der DAX dann bei 13.066 Punkten gelegen, im außerbörslichen Handel zeige sich der DAX am frühen Dienstagmorgen erneut deutlich höher bei 13.175 Punkten. Damit dürfte der Durchbruch nach oben geglückt sein.