Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch am Freitag blieb der große Befreiungsschlag aus, stattdessen arbeitete der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) an einer schrittweisen Eroberung der zuletzt von uns gebetsmühlenartig angepriesenen Hürden in Form des seit der Ausprägung des Rekordhochs etablierten Abwärtstrends (akt. bei 12.203 Punkten) sowie der 38-Tages-Linie (akt. bei 12.285 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Oberhalb dieser Widerstände wäre eine abwärtsgerichtete Flagge zu Gunsten der Bullen aufgelöst, was für frischen Rückenwind sorgen sollte. Die Abwärtsbewegung seit Mitte Juni könnte in diesem Fall endgültig als Atempause abgehakt werden. Unmittelbar im Anschluss würden zudem die jüngsten zyklischen Hochpunkte im Bereich von 12.301/41 Punkten zusammenfallen. Ein Anziehen über dieses Niveau würde eine kleine Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von rund 400 Punkten abschließen, was den DAX® wieder auf Rekordjagd in Richtung des Allzeithochs vom Juni (12.952 Punkte) schicken dürfte. Das angeführte Positivszenario werde dabei in besonderem Maße durch die bereits vollzogene Bodenbildung beim Stochastik unterstützt, der jedoch wieder abzukippen drohe.



Auf der Unterseite sollte dagegen vor allem die 200-Tages-Linie (akt. bei 11.997 Punkten) im Blick behalten werden. Die Glättungslinie habe die jüngsten Konterversuche der Bären erfolgreich abwenden können, ein Unterschreiten dieser Marke stelle entsprechend ein Warnsignal dar. (28.08.2017/ac/a/m)