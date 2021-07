Ausblick: Der DAX befinde sich kurzfristig in einem Aufwärtstrend, bewege sich allerdings in dünner Luft direkt am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag wieder über 15.600 Punkte ansteigen und mit einem Aufschlag von 0,45% bei 15.640 Punkten aus dem Handel gehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei befinde sich der DAX weiterhin in einer monatelangen Seitwärtsbewegung, aber bereits unterhalb des steigenden Trendkanals und zudem weiterhin direkt am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart, der dem DAX seit Monaten einen weiteren Anstieg verwehre. Solange der DAX aber über dem 50er EMA im Tageschart bei aktuell 15.493 Punkten notiere, sei im weiteren Verlauf eher mit einer weiteren Seitwärtsbewegung oder kurzfristig steigenden Kursen zu rechnen. Im Bereich von 15.660 Punkten könnte der DAX dabei auch ein Doppeltopp, eine bearishe Umkehrformation ausbilden, mit in der Folge wieder fallenden Kursen.