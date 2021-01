Der DAX befinde sich kurzfristig klar im Aufwärtstrend und habe mit dem jüngsten Allzeithoch erneut seine Stärke demonstrieren können. Allerdings bewege sich der DAX auch in dünner Luft und habe auf der Unterseite zahlreiche offene Gaps.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem langen Hochlauf überkauft und komme kaum noch voran. Die Bären könnten weiterhin das Ruder übernehmen und den Index zum ersten offenen Gap auf der Unterseite bei 13.601 Punkte in die Tiefe drücken. In diesem Bereich verlaufe auch der wichtige 10er-EMA, in dessen Umfeld Abwärtskorrekturen oft auslaufen würden. Gehe es weiter tiefer, könnten die Bären den DAX bis zur nächsten Unterstützung bei 13.460 Punkten runterdrücken. Solange aber der 50er-EMA bei aktuell 13.212 Punkten verteidigt werden könne, sei langfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weitgehend über dem 10er-EMA im Tageschart halten und direkt weiter ansteigen. Werde auch das Verlaufshoch bei 13.907 Punkten überschritten, sei mit einem direkten weiteren Hochlauf bis zur runden Marke von 14.000 Punkten zu rechnen. (05.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigt sich in jüngster Zeit wieder sehr volatil und eröffnet verstärkt mit einem Gap Up, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.So auch am Vortag, als der DAX direkt bei 13.890 Punkten in den Handel gestartet sei, nachdem er in der Vorwoche noch bei 13.718 Punkten aus dem Handel gegangen sei. Der Index habe dann auch direkt weiter hochgezogen und bei 13.907 Punkten ein neues Allzeithoch gebildet. Doch dann sei es wieder bergab gegangen. Der DAX sei mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen und könnte nun mit den Verlaufshochs bei 13.903 und 13.907 Punkten eine bearishe Doppeltop-Formation gebildet haben. Per Handelsschluss habe der DAX bei 13.726 Punkten tiefer notiert. Vorbörslich zeige sich der DAX erneut tiefer bei 13.680 Punkten.