Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) markierte am Freitag ein Tageshoch bei 12.650 und fiel dann bis 12.476, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Tagesschluss sei bei 12.528 festgestellt worden.



Es gehe heute sehr freundlich los. Der DAX springe mehr als +200 Punkte zum XETRA Start an. Der DAX handle ab 9 Uhr somit sogar über der orangenen Linie, die er normalerweise nicht dauerhaft bezwingen könne. Bezwinge der DAX die orangene Linie, so könnte er auch bis 12.850 oder zum horizontalen CORONA SELL TRIGGER bei 12.927 vorstoßen. Erste DAX-Unterstützung des Tages sei bei ca. 12.658, dicht gefolgt von 12.616. (06.07.2020/ac/a/m)



