Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern nach festem Handelsstart steil nach oben ziehen und in das Gap vom 23. Oktober eindringen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ganz geschlossen worden sei es jedoch nicht, der Index sei am Ende wieder leicht nach unten gekippt. Vom nachbörslichen Kursrutsch aufgrund der schwachen US-Indizes bleibe heute früh nicht mehr viel übrig, die Futures würden sich deutlich erholen.



Das sehr kurzfristige Bild habe sich mit der Erholung deutlich aufgehellt, allerdings seien gestern auch die Hürden in ihrer Wirkung bestätigt worden. Die Chancen würden weiterhin auf Seiten der Bären etwas besser bleiben. Werde der Unterstützungsbereich bei 11.197 bis 11.218 Punkten wieder nachhaltig unterschritten, könne es zu einer neuen Abwärtsbewegung bis 11.050 und zum großen Ziel bei 10.780 bis 10.875 Punkten kommen. Würden sich die Bullen hingegen durchsetzen und den Index über 11.500/11.523 Punkten per Stunden- und Tagesschluss schieben, seien weiter steigende Kurse bis 11.660/11.670 und 11.850 Punkte möglich. (30.10.2018/ac/a/m)