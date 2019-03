Paris (www.aktiencheck.de) - Das erste Quartal ist fast Geschichte - und der DAX weist allen Unkenrufen zum Trotz seit Jahresbeginn immer noch ein recht komfortables Plus auf, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei aber: Nachdem der DAX an der 11.800-Punkte-Marke gekratzt habe, hätten die Bären das Ruder übernommen. Offenbar würden sich inzwischen immer mehr Investoren die Frage stellen, weshalb das Börsenbarometer nach den zuletzt recht robusten Monaten nun noch weiter steigen sollte. Schließlich habe der Sachverständigenrat der Bundesregierung die Wirtschaftsprognose für 2019 vor wenigen Tagen um fast die Hälfte auf 0,8% gesenkt.Zudem würden Analystenmeinungen zufolge die Bewertungen nur noch wenig Spielraum nach oben lassen. Und dass die Gewinnerwartungen der Unternehmen noch weiter nach unten korrigiert werden müssten, erscheine für viele Experten ebenfalls ein wahrscheinliches Szenario. Kurzum: Anleger sollten nicht ausschließen, dass die nun schon seit fast drei Monaten laufende DAX-Rally im zweiten Quartal etwas an Dynamik verlieren könnte. (22.03.2019/ac/a/m)