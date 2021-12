Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fühlt sich zwischen 15.000 und 15.800 zu Hause, ist es doch seit April seine primäre Aufenthaltszone, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX steige seit dem -400 Punkte Gap down von Montag und dem Kontakt mit der unteren Rangebegrenzung (ca. 15.075/15.000) seit zwei Tagen wieder an.



Da weder der DAX noch der FDAX am Montag ihre unteren theoretischen Mindestziele für zweite Abwärtsstrecken bei 15.015 bzw. 14.906 erreicht hätten, sei es fraglich, ob der DAX dauerhaft aufwärts unterwegs sei. Heute bekomme es der DAX mit den zwei Widerständen bei 15.500 (SMA200/Tag) und 15.555 (untere Wolkenbegrenzung) zu tun. Schon bei 15.500/15.555 könnte der DAX scheitern und wieder bis 15.260(EMA200/d/x) fallen. Einen Anstieg bis 15.800/15.835 könne man dem DAX ggf. zutrauen. Auch dann dürfe die spätere untere Zielzone 15.015/14.916 noch nicht ganz abschreiben. (22.12.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >