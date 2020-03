Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise hat die Aktienmärkte fest im Griff, berichten die Analysten der Helaba.Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern erneut mit einem großen Abwärtsgap eröffnet und herbe Verluste erlitten. Es sei bei 9.139 Punkten das tiefste Niveau seit 2016 erreicht worden. Die Europäische Zentralbank bringe ein Maßnahmenpaket auf den Weg, zu einer Marktberuhigung sei es aber nicht gekommen. Nach den Beschlüssen habe eine neue Verkaufswelle eingesetzt. Am Tagesende habe ein Minus von 12% zu Buche gestanden und der DAX sei bei 9.161 Punkten aus dem Handel gegangen. Auch die US-Notenbank habe mit Liquiditätszuführungen in Höhe von 1,5 Bio. USD die Lage an den dortigen Börsen nicht beruhigen können. Die asiatischen Indices stünden erneut im Minus und erste Indikationen würden auf eine erneut schwache DAX-Eröffnung schließen lassen.Die Analysten der Helaba haben in den letzten Tagen immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Crash an zahlreichen Abwärtsgaps abzulesen ist. Dazu sei es auch gestern wieder gekommen, wobei die gerissene Kurslücke von 9.932 bis 10.390 Punkten erneut ausgesprochen groß sei. Mit den massiven Verlusten und Kursen unterhalb des zyklischen Tiefs von Ende Dezember 2018 bei 10.279 bleibe der Ausblick getrübt. Es sei inzwischen zu einer massiv überverkauften Marktlage gekommen, abzulesen unter anderem auch daran, dass der Index deutlich unterhalb des unteren Bollinger-Bandes liege, was in diesem Ausmaß selbst während der Finanzkrise 2008 nicht zu beobachten gewesen sei. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur sei hoch, doch wann sie komme und in welchem Ausmaß sie ausfallen werde, sei schwer vorhersagbar. Die nächste Auffangmarke sei in Form des markanten Tiefs vom Februar 2016 bei 8.699 zu finden. (13.03.2020/ac/a/m)