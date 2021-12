Vor allem die US-Notenbank müsse in diesem Kontext von den Anlegern genau im Auge behalten werden. Die FED dürfte ihre Wertpapierkäufe im Jahr 2022 in der Tat noch zügiger herunterfahren, als ursprünglich avisiert worden sei. Danach würden dann die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten steigen müssen. Die Lage an der makroökonomischen Preisfront im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lasse kaum einen Spielraum für ein weiteres Zögern zu. Die Notenbank in Washington sei um ihre Glaubwürdigkeit besorgt und müsse insbesondere das Aufkeimen nachhaltig höherer Inflationserwartungen bei den Konsumenten verhindern. Zudem könne die neue Omikron-Variante wieder zu einer Verschärfung der Coronavirus-Krise führen, was die Weltwirtschaft - und damit auch die globalen Aktienmärkte - zum Start des Jahres 2022 noch belasten möge.



Auch geopolitische Risiken könnten im neuen Jahr wieder stärker in den Fokus der Finanzmärkte rücken. Neben der Lage in der Ukraine müsse in diesem Kontext wohl auch auf das Südchinesische Meer geblickt werden. Insofern würden beim DAX im 1. Quartal 2022 durchaus Turbulenzen drohen. Nach Auffassung der Analysten der NORD/LB könnte die Marke von 15.000 Punkten in diesem Umfeld durchaus zeitweise unterboten werden.



Die Aussichten seien mittelfristig aber gar nicht so unfreundlich. Die Inflationsentwicklung dürfte sich in vielen Ländern wieder normalisieren. Daher mag sich die eine oder andere Notenbank perspektivisch sogar unter weniger Handlungsdruck sehen, als manche Marktteilnehmer momentan noch zu befürchten scheinen, so die Analysten der NORD/LB. Zudem würden auch die Lieferkettenprobleme perspektivisch abklingen. Mit Blick auf die Wallstreet sei festzuhalten, dass sich der Aufschwung der US-Wirtschaft fortsetzen dürfte. Der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten sollte sich weiter erholen, was allerdings weniger an der Arbeitslosenquote ablesebar sein werde, sondern stärker die Zahlen zu den neugeschaffenen Stellen anziehen lassen dürfte. In der Summe sähen die Analysten der NORD/LB den DAX in zwölf Monaten immerhin im Bereich von 17.000 Punkten.



Zum Abschluss des Jahres 2021 sei beim DAX die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten zumindest wieder ins Blickfeld gerückt. Die kleine Rally nach den Festtagen habe zu einem versöhnlichen Ende eines für die Anleger am Aktienmarkt in der Summe nicht unerfreulichen Jahres geführt. Die Dividendenpapiere seien nun aber nicht mehr günstig bewertet. Nach Auffassung der Analysten der NORD/LB würden daher zunächst Turbulenzen drohen, perspektivisch könne allerdings schon auf neue DAX-Rekorde gehofft werden! (30.12.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX vor dem Fest unter gewissen Druck geraten war und zwischenzeitlich sogar ein Test der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten drohte, haben die Investoren vor allem nach den Weihnachtsfeiertagen wieder mehr Zuversicht gezeigt, so Tobias Basse von der NORD/LB.Es sei in der Tat regelrecht zu einer kleinen Rally gekommen, was beim Leitindex aus Frankfurt eine Bewegung in Richtung von 16.000 Zählern ausgelöst habe. Diese Entwicklung könne als versöhnlicher Ausklang eines in der Summe nicht unerfreulichen Jahres für den deutschen Aktienmarkt bezeichnet werden. Viele Anleger hätten ihre Handelsbücher allerdings bereits geschlossen. Die Umsätze am Markt seien entsprechend gering. Folglich sollte die ökonomische Relevanz der aktuellen Bewegungen bei DAX und Co. sicherlich auch nicht überinterpretiert werden. S&P 500 auf Basis der Konsensgewinnschätzung für das Jahr 2022 bei knapp über 21. Ein wichtiger Grund für die Kursentwicklung in der jüngeren Vergangenheit seien die extrem niedrigen Zinsen gewesen. In vielen Währungsräumen drohe nun aber eine Neuausrichtung der Geldpolitik.