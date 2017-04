Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich auch zu Beginn der neuen Woche relativ uninspiriert, so die Analysten der Helaba.Die Einschätzung, dass sich der DAX derzeit in einer aus charttechnischer Sicht spannenden Zone befinde, habe sich gestern nochmals bestätigt. Das Tagestief sei knapp unterhalb der ansteigenden 50%-Fibonacci-Fanline, diese verlaufe aktuell bei 12.183 Zählern, ausgebildet worden. Auf der Oberseite habe sich einmal mehr gezeigt, welche Wirkung von Strukturmarken bzw. von deren abgeleiteten Projektionslevels (12.249) ausgehe. Zudem dränge sich der Eindruck auf, als würde der deutsche Leitindex eine Art Sicherheitsabstand von der in der nahen Vergangenheit vielumkämpften 144er-Regressionslinie (12.318) einhalten. Neben der bereits erwähnten Unterstützung gelte es, weiterhin die 21-Tagelinie bei 12.120 Zählern im Auge zu behalten.Angesichts der Tatsache, dass die Schwungkraft (der 21-Tage-ADX notiere lediglich bei 18,10) derzeit offensichtlich nicht ausreiche, um einen neuen Angriff auf das Allzeithoch zu starten, würden die Risiken auf der Unterseite zunehmen. Für diese These spreche auch, dass die Vola weiter anziehe und aus technischer Sicht ein Breakout vollzogen sei. Sollte es zu einem Rücksetzer des DAX kommen, finde sich bei 12.081 Zählern eine weitere Unterstützung. Darunter hätte wäre Luft bis zunächst auf 11.850 Punkte. (11.04.2017/ac/a/m)