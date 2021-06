Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat ein neues Allzeithoch markiert, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Durch den Ausbruch aus der übergeordneten Trading-Range von 15.000 bis 15.500 ergebe sich für den DAX ein theoretisches Kursziel von 16.000 Punkten. Für zusätzlichen Schwung könnte die EZB sorgen, wenn Chefin Christine Lagarde am Donnerstag die richtigen Worte finde. Da die Erholung der europäischen Wirtschaft ohnehin langsamer verlaufe als in den USA, sei vorerst nicht mit einer strafferen Geldpolitik zu rechnen.Die charttechnischen Ampeln stünden auf Grün. (07.06.2021/ac/a/m)