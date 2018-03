Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der DAX ist heute Morgen bei 12.150 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 261 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen und 4 Punkte unter dem Tagesschluss von gestern Abend. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.160-Punkte-Marke zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte der Index dann die 12.18/86, die 12.201/03 und dann die 12.215/19 Punkte anlaufen. Könne sich der DAX über die 12.215/19 Punkte schieben, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 12.238/40, bei 12.248/51 und dann bei 12.262/65 Punkten zu suchen. Vorstellbar sei, dass der DAX Probleme haben könnte, sich über die 12.240/65 Punkte zu schieben, bzw. länger versuchen könnte, dieses Level zu überwinden. Schaffe er es, sich über die 12.262/65 Punkte zu schieben, so wären die 12.280/83, die 12.304/07, die 12.333/37 und dann die 12.349/51 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Bei ausgeprägter Dynamik könnte der DAX auch die 12.377/79, die 12.392/95 und dann die 12.404/06 bzw. die 12.412/14 Punkte erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.160-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst an die 12.145/43 bzw. an die 12.128/26 bzw. das Tagestief von gestern gehen. Könne sich der DAX bei 12.115 Punkten nicht stabilisieren, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die die 12.080/78, die 12.053/51, die 12.033/31 und dann die 12.014/11 Punkte erreichen könnten. Unter der Marke von 12.014/11 Punkten wären die 11.990/88, die 11.972/70, die 11.961/59 und dann die 11.948/45 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Würden die 11.948/45 Punkte heute unterschritten, so könnte der Index dann die 11.931/29, die 11.918/15, die 11.909/07 und dann die 11.888/85 Punkte erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.190 als auch bei 12.249/62/85 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.312/38/75/98 als auch bei 12.414/23/54 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.129 als auch bei 12.066/44 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.991/74/59/02 als auch bei 11.888 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 12.240 (12.337) bis 12.115 (11.972) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (14.03.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.411 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe sich gestern Morgen zunächst über die 12.450 Punkte schieben können und bei 12.461 Punkten sein Tageshoch markiert. Von hier aus sei es dann zunächst etwas zurückgegangen, wobei es dem DAX zunächst gelungen sei, sich über der 12.400-Punkte-Marke zu etablieren. Am frühen Nachmittag habe sich dann Schwäche eingestellt, die auch nachbörslich angehalten habe. Der Index habe bis an die 12.115 Punkte zurückgesetzt und sich erst hier erholen können. Der DAX sei bei 12.154 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.441/43 Punkte weiter bis an die 12.454/56 Punkte laufen könnte. Dieses Anlaufziel sei erreicht und um 5 Punkte überschritten worden, das Setup habe damit nicht perfekt gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.262/60 Punkte dann deutlich unter das nächste Anlaufziel bei 12.242/40 Punkten gegangen. Hier habe das Setup nicht gepasst.Tageshoch: 12.461 (Vortag 12.476) Tagestief: 12.115 (Vortag: 12.358) Xetra-Schluss: 12.221 Vortag: 12.418 Range: 346 Pkte (Vortag: 118 Pkte)Im 4h-Chart habe sich das Chartbild in den letzten Handelstagen weiter aufgehellt, gestern wieder deutlich eingetrübt. Der DAX sei gestern wieder unter die EMA20 und über die EMA50 (im 4h-Chart) gefallen. Damit habe er in wenigen Stunden die Arbeit von Tagen egalisiert. Der Index stehe damit vor der Herausforderung, erneut den Bereich bei 12.240/60 und dann bei 12.330 bzw. bei 12.390/400 Punkten zu überwinden. Er sei in den letzten Handelswoche schon oft im Bereich der 12.400/500 Punkte gescheitert, was zu denken gebe. Sollte es heute unter die 12.050 Punkte gehen, könnte es vergleichsweise schnell an die 11.900/880 Punkte gehen. Denkbar sei aber zunächst eine technische Erholung.