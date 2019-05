Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine Börsenweisheit lautet "politische Börsen haben kurze Beine". Angesichts der kurzen Halbwertszeit von Kursgewinnen im Nachgang an die Europa-Wahl scheint sich diese Regel einmal mehr zu bewahrheiten, so die Analysten der Helaba.Bei überdurchschnittlich hohen Handelsumsätzen habe sich der DAX gestern weiter von der 21-Tagelinie (12.140) nach unten abgesetzt. Auch habe die 144er Regression (12.068) nicht verteidigt werden können. Damit rücke die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie (11.929) in den Fokus. Knapp darunter (11.896) sei eine Strukturprojektion, die Begrenzung der Ichimoku-Wolke, der 144er Tenkan (11.885) sowie der 55-Wochendurchschnitt (11.865) zu finden.Die Anhäufung von wichtigen Supports innerhalb einer relativ kleinen Range verdeutliche deren Stellenwert und den richtungweisenden Charakter. Sollte die Unterstützungszone durchbrochen werden, müsste mit einer deutlichen Zunahme der Bewegungsdynamik gerechnet werden. Die nächsten Kursziele fänden sich dann bei 11.788 (200-Tage-EMA), 11.630 (200-Tagelinie) und 11.599 (100-Tagelinie). Angesichts der aktuell mehrheitlich Richtung Süden zeigenden Indikatoren und einer zunehmenden Strukturschwäche bei den DAX-Werten (66% der Anteilsscheine würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen) seien die Risiken aus charttechnischer Sicht höher zu gewichten. "Sell in May and go away"? (29.05.2019/ac/a/m)