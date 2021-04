Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß: "...Ausgehend von ca. 15.200 gibt es vorläufig noch gute Anstiegschancen, erneut bis zu den gestrigen Hochs (ca. 15.328/15.338)...". Nach einigen Schwierigkeiten nahm sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dieser Prognose an und begann nach einem Tief unter 15.200 Richtung 15.328/15.338 zu steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute früh werde die DAX Vorbörse bei 15.285 gehandelt. Das DAX-Level 15.250 (also das Nachttief) sei eine nennenswerte Unterstützung. Der DAX solle heute zudem mindestens nochmal das Hoch vom Donnerstag bei 15.328 erreichen. Der DAX-Bereich 15.328/15.338 wäre dann ein weiteres Mal kritisch zu beurteilen. Mit jedem Punkt und jeder Stunde mehr oberhalb von 15.338 würden sich die Chancen für den wiederholten Test des Allzeithochs 15.502 verbessern. Auch ein Anstieg zu 15.630 und 15.771 liege dann in der Luft. (26.04.2021/ac/a/m)



