Solange der DAX die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals verteidigen könne, hätten die Bullen das Zepter in der Hand. Mit dem Durchbruch über den Widerstand bei 13.000 Punkten am Vortag habe sich die Lage nochmals verbessert. Angetrieben werde der DAX von Hoffnungen der Investoren um einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über der Marke von 13.000 Punkten halten und die Aufwärtsdynamik vom Vortag fortsetzen. Zuletzt habe es bei den Verhandlungen wieder Fortschritte gegeben. Über 13.000 Punkte würde die nächste Anlaufmarke bei 13.100 Punkten liegen. Diese Marke sei außerbörslich bereits erreicht worden. Könne der DAX auch im regulären Handel über 13.100 Punkte ansteigen, befinde sich die nächste Zielmarke bei 13.200 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX gebe die Marke von 13.000 Punkten wieder auf und falle erneut an die untere Begrenzung des Trendkanals bei 12.850 Punkten zurück. Breche der DAX hier nach unten durch, würde sich die Lage deutlich eintrüben. Die erste Anlaufmarke der Bären wäre dann die noch offene Kurslücke bei 12.697 Punkten. (21.07.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegt sich weiterhin im steigenden Trendkanal und konnte in den Vortagen dessen untere Begrenzung immer wieder verteidigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Aufwärtstrend sei klar intakt und der DAX notiere zudem über dem 50er- und dem 200er-EMA, was ebenfalls für die Stärke im Index spreche. Am Vortag sei der DAX zunächst bis auf 12.811 Punkte im Tagestief abgerutscht, habe sich dann aber wieder erholen und einen kräftigen Anstieg im Tageshandel hinlegen können. Dabei hätten die Bullen letztendlich auch die stark umkämpfte Marke von 13.000 Punkten erobern und im Tageshoch bis 13.063 Punkte ansteigen können. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Dienstagmorgen noch leicht höher über der Marke von 13.100 Punkten.