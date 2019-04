Ausblick: In dieser Woche berühre der Deutsche Aktienindex vermutlich seine dominante Abwärtstrendlinie von 2018 bei 12.270 Punkten. Der Startpunkt habe bei rund 13.600 Punkten gelegen. Die beiden Auflagepunkte hätten im Mai bzw. Juni 2018 bei rund 13.200 Punkten gelegen. Sollten die Bullen diese Abwärtstrendlinie auf Wochenschlusskursbasis durchbrechen, dann würde größerer Aufwärtspotenzial freigesetzt.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX heute sogar über der 12.270 Punkte-Marke eröffnen, müsste man mit einem weiteren Short-Squeeze rechnen. In diesem Fall wäre womöglich die nächste Anlaufstation bei 12.500 Punkten zu suchen. Oberhalb von 12.500 Punkten läge die nächste markante Widerstandszone bei 12.600 Punkten.



Die Short-Szenarien: Gehe den Bullen bei rund 12.300 Punkten die Luft aus und es würde sich eine bärische Umkehrformation ausbilden, wären größere Gewinnmitnahmen zu erwarten. Ein handfestes Verkaufssignal würde allerdings weiterhin erst unterhalb von 11.550 Punkten entstehen. (23.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte in der vergangenen Woche nachhaltig über die runde 12.000 Punkte-Marke ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Wochentief habe dabei bei 11.983 Punkten gelegen. In der verkürzten Woche vor Ostern habe der DAX schlussendlich bei 12.222 Punkten geschlossen. Das Wochenhoch sei am letzten Handelstag bei 12.243 Punkten erreicht worden. Durch diesen Anstieg hätten die Bullen die Kurslücke vom Oktober 2018 bei 12.110 Punkten komplett schließen können. Auf diesem Kursniveau habe eine potenzielle Umkehrzone bereit gelegen. Doch die Bären hätten dort keinen Druck aufbauen und eine bärische Formation erzwingen können. Die bullischen Marktteilnehmer hätten das Überraschungspotenzial weiterhin auf ihrer Seite.