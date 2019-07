Ausblick: Durch den Konter der letzten Tage hätten die Bullen jetzt die Chance, den Aufwärtstrend kurzfristig fortzusetzen. Dabei dürften sie sich allerdings keine Schwäche erlauben.



Die Long-Szenarien: Zunächst müsste der Index über den nahen Widerstand bei 12.597 Punkten klettern, um die kleine Rally bis 12.656 Punkte fortsetzen zu können. An dieser Stelle wäre mit einer erneuten deutlichen Abwärtsbewegung zu rechnen. Könne das Jahreshoch dagegen überwunden werden, läge das nächste Ziel des Aufwärtstrends bei 12.750 Punkten. Auch dort könnte eine Trendwende einsetzen. Darüber dürfte dagegen der Bereich um 12.820 Punkte angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: Würden die Käufer dagegen an der 12.597 Punkte-Marke scheitern bzw. breche der Index zuvor unter 12.400 Punkte ein, wäre die Erholung gefährdet. In diesem Fall käme es zu Abgaben bis 12.320 Punkte. Darunter dürften die Bären die 12.200 Punkte-Marke ein weiteres Mal attackieren. (25.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit die Bullen Anfang Juni den Aufwärtstrend beim DAX reaktiviert hatten, dominierte eine steile Kaufwelle, die den Index über das bisherige Jahreshoch und die Hürde bei 12.597 Punkten antrieb, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch ausgehend von einem neuen Verlaufshoch bei 12.656 Punkten sei eine Korrektur gefolgt, die mit dem Bruch der Unterstützung bei 12.456 Punkten dynamischer geworden sei und in der vergangenen Woche bis an die Unterstützungszone bei 12.200 Punkten zurückgeführt sei. Kurz vor einem weiteren bearishen Signal sei den Bullen allerdings eine Bodenbildung und am Montag dieser Woche der Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und die Hürde bei 12.456 Punkten gelungen. Gestern habe sich die Ausbruchsbewegung bereits bis an die Barriere bei 12.530 Punkten fortgesetzt.