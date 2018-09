Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche ging der Handelskonflikt zwischen den USA und China in die nächste Runde. Donald Trump ordnete für chinesische Waren Zölle in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar an, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Diese würden zunächst zehn Prozent und traten bereits gestern in Kraft betragen. Ab Januar nächsten Jahres sollten die Zölle dann auf 25 Prozent erhöht werden. Die Reaktion Chinas habe erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten lassen und das Reich der Mitte habe Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar angekündigt. Ungeachtet dessen seien Ende vergangener Woche die US-Aktienindices in neue Regionen vorgestoßen, während der deutsche Leitindex dagegen weiterhin schwächele und um die Marke von 12.400 Punkten pendele. Ausschlaggebend hierfür sei die große Brexit-Unsicherheit. So müssten wesentliche Vereinbarungen noch im Herbst dieses Jahres stehen, um noch vom britischen Parlament sowie allen anderen Eurostaaten ratifiziert zu werden. Unter den gegebenen Voraussetzungen deute daher vieles auf ein ungeordnetes Ausscheiden Großbritanniens aus der Eurozone (No-Deal-Szenario) hin. (25.09.2018/ac/a/m)