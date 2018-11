Für Aufmerksamkeit habe eine Razzia bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wegen des Verdachts der Geldwäsche gesorgt. Die Aktien hätten deutlich nachgegeben. Sie hätten mit einem Minus von 3,4% geschlossen und seien damit Schlusslicht im DAX gewesen. Im Gegensatz dazu hätten Investoren die Anteilsscheine von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) (+3,0%), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (+2,8%) und Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) (+2,5%) besonders nachgefragt.



Die Vorgaben aus den USA und Fernost seien uneinheitlich. Marktteilnehmer würden mit Spannung auf Informationen vom G20-Gipfel in Argentinien warten. Im Mittelpunkt stehe dabei das Treffen zwischen Trump und Xi. Erste DAX-Indikationen würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen.



Das technische Bild des DAX habe sich in den letzten 24 Stunden nicht wesentlich verändert. Der Leitindex pendle im Bereich der 21-Tagelinie, die heute bei 11.365 Punkten verlaufe. Wichtige Widerstände hätten bislang nicht überwunden werden können. Hoffnungen seien aber berechtigt, dass der übergeordnete Abwärtstrend an Kraft verliere und es zu einer Bodenbildung komme. So sei der ADX weiter rückläufig und der MACD stehe im Kauf. Zudem könne es zur Etablierung einer Trendumkehrformation in Form eines Doppelbodens kommen - hergeleitet von den beiden Tiefs 11.051 (Ende Oktober) und 11.009 (Mitte November). Voraussetzung dafür wäre aber der nachhaltige Anstieg über das Hoch vom 2. November bei 11.689 Punkten. Widerstände auf dem Weg dorthin würden sich bei 11.431 (Oktober-Abwärtstrend), 11.598 und 11.648 Punkten finden. Unterstützungen lägen bei 11.264, 11.205 und 11.009. (30.11.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die "dovish" interpretierten Äußerungen von FED-Chef Powell haben Spekulationen auf ein baldiges Ende des US-Zinserhöhungszyklus aufkommen lassen und die Aktienmärkte zunächst gestützt - ebenso wie der Rückgang des PCE-Kerndeflators in den USA, berichten die Analysten der Helaba.Am Ende des Tages habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seine Gewinne aber nicht halten können und er habe kaum verändert zum Vortag bei 11.298 Punkten geschlossen. Für Einfluss hätten auch die unterhalb der Erwartungen liegenden Verbraucherpreise in Deutschland und Spanien gesorgt. Sie würden darauf schließen lassen, dass die heute anstehende Schnellschätzung der EWU-Teuerung ebenfalls rückläufig sein werde. Die Kern-Verbraucherpreise könnten zudem sinken. Gegenwind für die Aktienmärkte sollte es von dieser Seite also nicht geben.