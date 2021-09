Ausblick: Die Seitwärtsphase sei unverändert intakt und könnte sich auch am heutigen Dienstag fortsetzen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle erneut im Widerstandsbereich von 15.950 bis 16.000 Punkten nach unten ab und nehme Kurs auf den 50er EMA. Gelinge den

Bären hier der Durchbruch, wäre mit einem weiteren Rücklauf zur Marke von 15.500 Punkten zu rechnen. Darunter könnte der Bereich um 15.300 Punkte angelaufen werden. Gehe es noch weiter tiefer, rücke die runde Marke von 15.000 Punkten in den Fokus.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik nach dem Abprall am 50er EMA beibehalten und die runde Marke von 16.000 Punkten anlaufen. Gelinge dem Index hier der nachhaltige Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer im Monatschart, würde ein Long-Signal entstehen. Dann wäre mittelfristig mit einem weiteren Hochlauf zur Marke von 16.500 Punkten zu rechnen. (07.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit Monaten in einer Seitwärtsphase und auch in den vergangenen Handelstagen hat sich daran nichts geändert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf der Unterseite würden Abwärtskorrekturen immer wieder vom wichtigen 50er EMA im Tageschart aufgefangen. Auch das Verlaufstief der jüngsten Abwärtskorrektur bei 15.690 Punkten sei direkt am 50er EMA markiert worden. In der Folge sei es für den DAX wieder aufwärts gegangen. Am Vortag habe der Index bei 15.932 Punkten aus dem Handel gehen und sich damit dem Widerstandsband um 15.950 bis 16.000 Punkten nähern können. In diesem Bereich bewege sich der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart, wo der DAX seit Monaten jeweils das Monatshoch bilde und nicht nach oben ausbrechen könne.