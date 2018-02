Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zu den USA tut sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin sehr schwer eine nachhaltige Erholung auf das Börsenparkett zu legen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr würden die deutschen Standardwerte im Bereich der Marke von 12.500 Punkten verharren. In den letzten Handelstagen habe dieses Level in schöner Regelmäßigkeit eine Rolle gespielt. Wenn Investoren die Zeitebene herunterbrechen und sich die charttechnische Konstellation im Stundenbereich anschauen würden, dann würden zwei Dinge auffallen: Zum einen bremse offensichtlich der Durchschnitt der letzten 200 Stunden (akt. bei 12.588 Punkten) weitere Kursavancen aus, zum anderen würden auch die anderen Glättungslinien (38 bzw. 90 Stunden) in diesem Dunstkreis verlaufen. Solch eng beieinander liegende gleitende Durchschnitte seien in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für einen größeren Bewegungsimpuls gewesen. Während ein Sprung über die 200-Stunden-Linie den Weg bis zum entscheidenden Widerstandsbündel bei rund 12.750 Punkten ebne, würde ein Abgleiten unter das Tief vom 22. Februar bei 12.284 Punkten die Bären das Zepter wieder übernehmen lassen. Die Vorgaben aus den USA dürften sich heute als Belastungsfaktor erweisen, so dass ein Verharren im Bereich der o. g. Marke von 12.500 Punkten beim DAX fast schon als Erfolg verbucht werden müsste. (28.02.2018/ac/a/m)