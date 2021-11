Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die dritte Woche in Folge erreicht der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein neues Rekordhoch (16.290 Punkte), so die die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig gelinge der dritte Wochenschlusskurs oberhalb der Schiebezone der letzten Monate (14.800 zu 16.000 Punkte). Keine Frage: Die technischen Rahmenbedingungen könnten schlechter sein. Auch die quantitativen Indikatoren würden zu dieser Entwicklung beitragen: Während die Relative Stärke (Levy) bereits seit Ende Oktober wieder über ihrem Schwellenwert von 1 notiere, sei der MACD diesem Beispiel in der abgelaufenen Woche gefolgt und habe ebenfalls ein neues Einstiegssignal generiert. Saisonaler Rückenwind komme zudem vom typischen Verlaufsmuster der "Thanksgiving-Woche". Jenseits des eingangs erwähnten Allzeithochs stecke die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Atempause von August bis Anfang Oktober (16.493 Punkte) beim DAX® einen der wenigen verbliebenen Widerstände ab. Perspektivisch lasse sich das Kursziel aus der oben genannten Tradingrange sogar auf 17.200 Punkte taxieren. Der Charme solcher Ausbruchssituation liege aber vor allem in der Möglichkeit einer engen Absicherung. Die Begrenzung der alten Schiebezone gebe hier zusammen mit der Kurslücke vom 4. November (15.973 Punkte) eine mögliche Richtschnur vor. (22.11.2021/ac/a/m)



