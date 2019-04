Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anstiegsdynamik des deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat zuletzt etwas nachgelassen, was in Anbetracht der Gewinne in den Tagen zuvor nicht überbewertet werden sollte, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche würden zudem die anstehenden Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hierzulande würden die Bücher u. a. von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP), Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) geöffnet. In den USA setze sich die Berichtssaison ebenfalls fort.Der Blick auf den Wochenchart des DAX mache deutlich, dass sich der Index wichtigen Hürden nähere. Zu nennen sei die Widerstandslinie des übergeordneten, seit Februar 2018 bestehenden Abwärtstrends, die derzeit bei 12.266 Punkten verlaufe. Die 100-Wochenlinie liege knapp darunter bei 12.254 Punkten. Zu erwähnen sei auch das 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung von Ende Januar 2018 bis Ende Dezember 2018 bei 12.329. Sollten diese Widerstände überwunden werden, würde weiteres Potenzial in Richtung von zunächst 12.456 und 12.531 generiert. Der problemlose Anstieg über die 200-Wochenlinie könne positiv hervorgehoben werden, während ein Richtung Süden zeigender ADX sowie die relativ schwach einzustufenden Momentum-Indikatoren nicht idealtypisch seien. (23.04.2019/ac/a/m)