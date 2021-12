Ausblick: Bisher befinde sich der DAX weiterhin in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend.



Die Short-Szenarien: Der DAX bestätige die bärische Tageskerze vom Vortag und gebe weiter nach. Dabei rutsche der Index auch nachhaltig unter den 10er EMA und deute damit weitere Schwäche an. Die erste Anlaufmarke wäre dann die untere noch offene Kurslücke bei 15.415 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnte der 200er EMA bei 15.248 Punkten angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiter über dem 10er EMA halten und damit kurzfristige Stärke zeigen. In der Folge wäre mit neuen Angriffen auf den 50er EMA zu rechnen. Gelinge dabei ein nachhaltiger Ausbruch und ein Anstieg über das Verlaufshoch bei 15.834 Punkten, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum oberen noch offenen Gap bei 15.865 Punkten zu rechnen. (14.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich derzeit weiterhin in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der Index zwar den 10er EMA nachhaltig nach oben durchbrechen und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generieren können. Dieses Signal sei bisher mit der Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau bestätigt worden. Dabei sei der 10er EMA bisher auch weitgehend verteidigt worden. Allerdings sei es dem DAX bisher nicht gelungen, den 50er EMA nachhaltig nach oben zu durchbrechen. Der 50er EMA bilde oft die Anlaufmarke einer Aufwärtskorrektur in einer Extension im übergeordneten Abwärtstrend. Am Vortag habe sich zudem eine bärische Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Dabei könnte sich auch eine bärische Doppeltop-Formation gebildet haben.