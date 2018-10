Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat den "Nacken" der mittelfristigen, 16-monatigen Topbildung bei 11.868 durchstoßen und daraufhin ein erstes kleines Ziel bei 11.400 (EMA200 des Wochenkerzerncharts) erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Daraufhin sollte der DAX bis 11.850 steigen (im Fachjargon "rebound"). Das habe bisher sehr gut geklappt, gestern seien 11.847 zu sehen gewesen. Das Ziel sei also abgearbeitet.



Der DAX habe ausgehend von 11.700 einigermaßen brauchbare Chancen, um bis 11.850 zu steigen. Es könnte aber sein, dass zuvor die gestrige Seitwärtsphase heute in die Verlängerung geht. In diesem Fall würden nochmals Tiefs bei 11.670/11.653 auftauchen. Unterstützend würden im Bedarfsfall noch 11.608 (61,8% Retracement) wirken. Widerstände finde der DAX heute bei 11.850/11.868/11.886 sowie 11.925 vor. (18.10.2018/ac/a/m)