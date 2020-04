Ausblick: Der DAX bleibe im großen Bild trotz der aktuellen starken Aufwärtsbewegung angeschlagen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne das Verlaufshoch vom 07. April bei Szenarien: Der DAX könne das Verlaufshoch vom 07. April bei 10.590 Punkten nicht mehr überschreiten und drehe unterhalb dieser Marke wieder nach Süden ab. Das erste Anlaufziel dürfte dann die offene Kurslücke bei 10.097 Punkten sein. Gehe es tiefer, dürften die Bären Kurs auf die nächste Kurslücke bei 9.626 Punkten nehmen. Eine weitere offene Kurslücke befinde sich im Stundenchart bei 8.826 Punkten und könnte als langfristiges Anlaufziel dienen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter ansteigen und das Verlaufshoch bei 10.590 Punkten erobern. Gelinge dies nachhaltig, dürften die Bullen in der Folge Kurs auf den 50er EMA bei aktuell 10.979 Punkten nehmen. Gehe es noch weiter hoch, dürfte das 50%-Fibonacci-Retracement im Wochenchart bei 11.020 Punkten angelaufen werden. (09.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief vom 19. Februar bei 8.257 Punkten in einer Aufwärtskorrektur, höchstwahrscheinlich in einer Bärenmarktrally, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bärenmarktrallys seien für ihre Stärke bekannt und würden oft einen Trendwechsel und ein Ende der vorherigen kräftigen Abwärtsbewegung vortäuschen. So sei es im Crash von 2007, 2001 und 1929 gewesen. Auf eine kräftige Abwärtsbewegung sei eine starke Gegenbewegung gefolgt, wobei es in der Folge dann zu einem erneuten Kurseinbruch gekommen sei und das alte Verlaufstief unterschritten worden sei. Ein Crash korrigiere in der Regel 50% des vorherigen Verlaufshochs. In diesem Fall würde der DAX gemessen vom Verlaufshoch bei 13.795 Punkten im Bereich von 6.800 Punkten landen. Bisher seien lediglich 8.255 Punkte erreicht worden. Nach unten habe der DAX zudem mehrere Kurslücken offen, die den Index ebenfalls wieder nach unten ziehen könnten.