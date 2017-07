Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die schwächere Markttendenz vom Montag hat sich gestern in dynamisierter Form fortgesetzt und den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis in den Bereich des ehemaligen Allzeithochs vom April 2015 (12.391 Punkte) geführt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Zusammenhang sei auch die jüngste Aufwärtskurslücke vom 8. Juli geschlossen worden. Immerhin habe das Hoch aus dem vorvergangenen Jahr auf Schlusskursbasis aber verteidigt werden können. Dies sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass es nicht noch zu weiteren Kursverlusten und zu einem Unterschreiten des jüngsten Verlaufstiefs vom Beginn des Monats (12.316 Punkte) komme. In einem solchen Szenario stelle erst die untere Gapkante (12.091 Punkte) der im April verzeichneten Kurslücke wieder eine tragfähige Unterstützung dar, bevor bereits die runde Marke von 12.000 Punkten ins Visier rücke.



Bei den technischen Indikatoren würden im Tagesbereich zwar noch die positiven Vorzeichen überwiegen, auf Wochenbasis würden Stochastik und MACD aber klar unter ihren jeweiligen Triggerlinien notieren. Die Aktienbullen würden dennoch darauf hoffen, dass die angeführte Haltezone letztlich verteidigt werde, um im Anschluss wieder in Richtung der 38-Tage-Linie (akt. 12.630 Punkte) vorstoßen zu können. Erst oberhalb dieser Glättungslinie könne indes vorsichtig Entwarnung gegeben werden. (19.07.2017/ac/a/m)